Ο σπουδαίος Γκρεγκ Πόποβιτς δεν θα μπορούσε να μην αποχαιρετήσει τον Ντούσαν Ίβκοβιτς. Ο προπονητής των Σαν Αντόνιο Σπερς χαρακτήρισε τον “Ντούντα” ως έναν εξαιρετικό δάσκαλο του μπάσκετ.

«Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς ήταν μια εικονική φιγούρα στον κόσμο του μπάσκετ. Ήταν μια προσωπικότητα μεγαλύτερη από τη ζωή και ένας εξαιρετικός δάσκαλος του παιχνιδιού.

Ο χρόνος που πέρασα με τον Ντούντα, είτε στην Ευρώπη είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν πάντα γεμάτος και με μια διαρκή γνώση ότι πρόκειται για μια προσωπικότητα που όμοιά της δεν υπάρχει. Τα ειλικρινή συλλυπητήρια μου στη Νένα και σε όλη την οικογένειά του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», ήταν το μήνυμα του Γκρεγκ Πόποβιτς.

Coach Popovich on the passing of Serbian basketball coach Dusan Ivkovic. pic.twitter.com/AYSlXn8bM5