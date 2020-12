Ντροπή! Οπαδοί της Μίλγουολ αποδοκίμασαν του παίκτες που… γονάτισαν ενάντια στο ρατσισμό (video)

Απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στο ματς της Μίλγουολ με την Ντέρμπι Κάουντι για την 2η κατηγορία της Αγγλίας αφοί οι οπαδοί της γηπεδούχου αποδοκίμασαν έντονα τους παίκτες, όταν εκείνοι γονάτισαν σε ένδειξη συμπαράστασης στο κίνημα Black Lives Matter.

Μετά από 280 ημέρες αναγκαστικού lockdown, λόγω του κορονοϊού (ο τελευταίος αγώνας με φιλαθλους ήταν Μίλγουολ-Μπρίστολ Σίτι, στις 29 Φεβρουαρίου), 2.000 φίλαθλοι της Μίλγουολ , συλλόγου της Championship, με 135 χρόνια ζωής και με παρελθόν σε επεισόδια χουλιγκανισμού, επέστρεψαν στις εξέδρες, αλλά δεν το έκαναν με τον καλύτερο τρόπο.

Ήδη από τις προηγούμενες ημέρες είχαν προειδοποιήσει μέσω social media από τους παίκτες να μην γονατίσουν κάνοντας την γνωστή κίνηση συμπαράστασης στο Black Lives Matter. Στο γήπεδο όμως ο διαιτητής Ντάρεν σφύριξε την έναρξη του αγώνα ενάντια στην Ντέρμπι(0-1), οι φίλαθλοι άρχισαν να σφυρίζουν και να αποδοκιμάζουν τους παίκτες.

Millwall fans boo as players take the knee. Loud booing could be heard when players from both teams took the knee in support of #BlackLivesMatter movement before kick off, with at least one supporter heard shouting “get up!” More on this story: https://t.co/SCap9J1hYZ pic.twitter.com/xETM4W5oHB

Ωστόσο, η απάντηση του προπονητή και των παικτών, μέσω ενός δελτίου τύπου που εκδόθηκε την Παρασκευή, ήταν αρνητική: “Η πράξη αυτή μας δίνει την ευκαιρία να δείξουμε δημόσια την υποστήριξή μας για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι το γονάτισμα, για εμάς, δεν αντιπροσωπεύει ένταξη σε μια πολιτική ομάδα ή μια ιδεολογία. Είναι απλώς θέμα αντιμετώπισης διακρίσεων”.

Η απαράδεκτη στάση των οπαδών της Μίλγουολ ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στην Αγγλία, με τον Γουέιν Ρούνει να τονίζει: “Είναι απογοητευτικό και ταυτόχρονο ένα ανησυχητικό περιστατικό που δεν μας τιμάει ως κοινωνία”. Τη συμπεριφορά καταδίκασαν από τα social media επίσης ο Γκάρι Λίνεκερ και ο πρώην αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι, Μικάϊ Ρίτσαρντς, που είναι πλέον δημοφιλής σχολιαστής της τηλεόρασης: “Δεν ήταν μειονότητα. Πρέπει να λάβουμε σοβαρά μέτρα. Με δύο χιλιάδες άτομα στο γήπεδο, δεν πρέπει να είναι δύσκολο να προσδιοριστεί από πού προέρχονται τα σφυρίγματα. Δεν υπάρχει δικαιολογία”.

Μάλιστα σε μία ένδειξη αντίδρασης ο Κόλιν Καζίμ Ρίτσαρντς, που αγωνίζεται στα “κριάρια” σηκώθηκε όρθιος και ύψωσε την γροθιά του, όπως είχαν πράξει οι Αμερικάνοι σπρίντερ Τόμμυ Σμιθ και Τζον Κάρλος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού το 1968.

But having to say this is a pain but I’ll say it every single damn time this is why I STAND and STAND PROUD and I have to say every single person involved with @dcfcofficial did too made me proud to wear this shirt with the boys today!!! Absolute disgrace.. pic.twitter.com/lVsdb1KUpa