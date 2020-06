Το τελευταίο εμπόδιο ξεπεράστηκε όσον αφορά την επανέναρξη του ΝΒΑ καθώς και η Ένωση Παικτών ενέκρινε το πλάνο της λίγκας και πλέον απομένουν μόνο λεπτομέρειες για την επιστροφή στην αγωνιστική δράση.

Μετά τις ομάδες του ΝΒΑ και οι η Ένωση Παικτών ενέκρινε ομόφωνα το πλάνο της λίγκας για επανέναρξη της σεζόν -με 22 ομάδες να συμμετέχουν και όλους του αγώνες να διεξάγονται στο Ορλάντο- και πλέον ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στην ενεργό δράση, όπως ενημέρωσε, μέσω ανάρτησής του και ο Αμερικανός δημοσιογράφος, Άντριαν Βοϊναρόφσκι.

