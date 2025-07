«Η ανταλλαγή του Γιόνας Βαλαντσιούνας στους Ντένβερ Νάγκετς γίνεται επίσημη μέσα στην εβδομάδα» γράφουν στις ΗΠΑ

Μπορεί η ανταλλαγή στο NBA που φέρνει τον Γιόνας Βαλαντσιούνας στους Ντένβερ Νάγκετς με στέλνει τον Ντάριο Σάριτς στους Σακραμέντο Κινγκς να μην έχει ανακοινωθεί ακόμα αλλά -σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις ΗΠΑ- δεν θα αργήσει να επισημοποιηθεί.

Όπως ισχυρίζεται ο Μαρκ Στάιν -που ασχολείται με το ρεπορτάζ της ομάδας του Ντένβερ- μέσα στην εβδομάδα θα επισημοποιηθεί η ανταλλαγή του Γιόνας Βαλαντσιούνας από τους Κινγκς στους Νάγκετς, παρ’ όλο που ο Λιθουανός σέντερ επιθυμεί να φύγει από το NBA και να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό.

Όπως μάλιστα αναφέρεται, πρώτα θα επικυρωθεί το trade του Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ με τον Καμ Τζόνσον από τους Νάγκετς στους Νετς.

Αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως οι Νάγκετς δεν γνώριζαν, είτε από τον Βαλαντσιούνας, είτε από τους Κινγκς, για την επιθυμία του 33χρονου Λιθουανού να φύγει από το ΝΒΑ, αλλά αποφάσισαν να προχωρήσουν στην ανταλλαγή ούτως ή άλλως.

The Jonas Valančiūnas-for-Dario Šarić trade is on course to be made official this week after Denver makes Michael Porter Jr.-for-Cam Johnson official, @TheSteinLine has learned.



The Nuggets, I’m told, must make their Brooklyn trade official first before acquiring Valančiūnas. pic.twitter.com/0AVz5sVLWA