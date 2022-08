Το ΝΒΑ προσπαθεί να… συνέλθει από την είδηση του θανάτου του Μπιλ Ράσελ και ο Έρβιν “Μάτζικ” Τζόνσον έκανε την δική του πρόταση, προκειμένου η Λίγκα να τιμήσει τον θρυλικό σέντερ των Μπόστον Σέλτικς.

Ο Έρβιν “Μάτζικ” Τζόνσον πρότεινε στον κομισάριο του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ, να αποσυρθεί, από όλες τις ομάδες του NBA, η φανέλα με το Νο.6, προς τιμήν του Μπιλ Ράσελ, που έφυγε από τη ζωή, έχοντας κατακτήσει 11 πρωταθλήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Ο κομισάριος Άνταμ Σίλβερ πρέπει να αποσύρει το νούμερο 6 από όλο το ΝΒΑ στη μνήμη του Μπιλ Ράσελ” έγραψε η θρυλική μορφή των Λος Άντζελες Λέικερς στο Twitter.

Commissioner Adam Silver should retire number 6 across the @NBA in honor of Bill Russell’s legacy!