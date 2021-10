Οι Μιλγούοκι Μπακς ανανέωσαν τη συνεργασία τους με τον τζένεραλ μάνατζερ, Τζον Χορστ.

Νέο πολυετές συμβόλαιο με τους Μιλγουόκι Μπακς υπέγραψε ο τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας, Τζον Χορστ, που θεωρείται εκ των «αρχιτεκτόνων» της επιτυχίας της κατάκτησης του πρωταθλήματος στο ΝΒΑ μετά από 50 χρόνια. Ο Χορστ ανέλαβε στο συγκεκριμένο πόστο το 2017 και του πιστώνεται το χτίσιμο της ομάδας γύρω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με την απόκτηση του Τζρόϊ Χολιντέι και την εισήγηση για παραμονή του Μάικ Μπουντενχόλζερ.

