Οι ιθύνοντες του ΝΒΑ σκέφτονται να επαναφέρουν το Ανατολή – Δύση στο καθιερωμένο All Star Game, που διεξάγεται κάθε χρόνο.

Στο NBA, τα τελευταία χρόνια είχε αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο το All Star Game πραγματοποιείται, αφού πλέον ορίζονται δυο αρχηγοί και στη συνέχεια επιλέγουν ποιους παίκτες από το πρωτάθλημα θέλουν να έχουν για συμπαίκτες.

Κάτι το οποίο φαίνεται ότι θα σταματήσει και θα επιστρέψει στον παλιό τρόπο, δηλαδή οι καλύτεροι παίκτες από κάθε περιφέρεια (Ανατολή – Δύση) να συμπεριλαμβάνονται και να απαρτίζουν τις δυο ομάδες.

The NBA is considering changing the All-Star Game format from the current Player Draft to Eastern vs. Western conference, among other concepts, sources tell me and @MikeVorkunov. It has been topic of discussion at recent Board of Governor and GM meetings after this year’s ASG.