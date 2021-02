ΝΒΑ: Στη Φλόριντα για όλη τη σεζόν οι Τορόντο Ράπτορς (pic)

Οι Τορόντο Ράπτορς έχουν αναγκαστεί να “ξενιτευτούν” τη φετινή σεζόν στο NBA, αφού λόγω διαφορετικών μέτρων για τον κορονοϊό στον Καναδά, έχουν μετακομίσει στις ΗΠΑ και την Τάμπα της Φλόριντα.

Η απόφαση ήταν προσωρινή στην αρχή της σεζόν, ελπίζοντας σε νέα δεδομένα για την πανδημία με την πάροδο του χρόνου, αλλά ακόμη δεν έχει αλλάξει κάτι κι έτσι οι Καναδοί πρωταθλητές του 2019, ανακοίνωσαν κι επίσημα την παραμονή τους στην Τάμπα μέχρι το τέλος της σεζόν.

Οι Ράπτορς “πλήρωσαν” ήδη το γεγονός με ένα τραγικό ξεκίνημα στη σεζόν, αλλά πλέον έχουν αρχίσει να ανέρχονται στην κατάταξη της Ανατολικής Περιφέρειας, πλησιάζοντας τις θέσεις που οδηγούν στα πλέι οφ του NBA.

Because of ongoing border restrictions due to the COVID-19 pandemic and mindful of public safety measures in Canada, the team has decided they will continue to play their home games in Tampa for the remainder of the 2020-21 season.



