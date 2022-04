Το ΝΒΑ τιμώρησε με πρόστιμο 50.000 δολαρίων τον Μάιλς Μπρίτζες, μετά την απαράδεκτη κίνηση του παίκτη των Χόρνετς στην ήττα από τους Χοκς στο play in – Ποινή και για Πάτρικ Μπέβερλι.

Ο Μάιλς Μπρίτζες αποχωρούσε εξοργισμένος προς τα αποδυτήρια των Χόρνετς μετά την αποβολή του από τους διαιτητές -με διπλή τεχνική ποινή 6’39” πριν το τέλος του αγώνα- και είδε έναν φίλαθλο τον Χοκς να κάνει… έντονες κινήσεις.

Πάνω στα νεύρα του, ο φόργουορντ των Χόρνετς ενοχλήθηκε και πέταξε το μασελάκι προς το συγκεκριμένο οπαδό, πετυχαίνοντας κατά λάθος μια 14χρονη φίλαθλο.

Ο ίδιος απολογήθηκε για τη συμπεριφορά του και ζήτησε να βρεθεί πιο ήταν το… θύμα του για να της ζητήσει συγγνώμη.

Somebody get me in contact with the young lady. That’s unacceptable. https://t.co/MlLZjMgcBF