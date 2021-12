Ο Νεοκλής Αβδάλας έκανε το ντεμπούτο του στην Euroleague, παίρνοντας χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Άλμπα Βερολίνου στο ΟΑΚΑ.

Με το αποτέλεσμα να έχει κριθεί, ο Δημήτρης Πρίφτης έριξε στο παρκέ τον 15χρονο Νεοκλή Αβδάλα. Ο νεαρός Έλληνας καλαθοσφαιριστής έγραψε την πρώτη του συμμετοχή στην Euroleague και κέρδισε το χειροκρότημα του κόσμου του Παναθηναϊκού.

Ο Αβδάλας πέτυχε, μάλιστα, τους πρώτους πόντους του στην Euroleague, καρφώνοντας εντυπωσιακά στο καλάθι της Άλμπα, με το οποίο έγραψε το 82-64 λίγο πριν το φινάλε του αγώνα.

Να σημειωθεί ότι ο Νεοκλής Αβδάλας έγινε ο νεότερος παίκτης που πατάει παρκέ σ’ αγώνα Euroleague στην ιστορία του Παναθηναϊκού.

Δείτε την “πτήση” του Νεοκλή Αβδάλα:

First points in the EuroLeague for the 15-years old kid youngster!



Congratulations!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/QZGs9WVSlg