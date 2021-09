Ο Τζέιμς Γκιστ φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη Βιλερμπάν για να συνεχίσει την καριέρα του στη Γαλλία και να αγωνιστεί ξανά στη Euroleague, με το συγκρότημα του Πάρκερ.

Ο Αμερικανός φόρογουρντ που έχει γράψει τη δική του ιστορία με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, βρέθηκε την περασμένη σεζόν στην Μπάγερν Μονάχου, με την οποία και είχε 5,6 πόντους και 3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στη διοργάνωση.

Στα 35 του χρόνια λοιπόν, εξασφάλισε ένα ακόμη συμβόλαιο στο κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης, όπου και θα αγωνιστεί με 7η διαφορετική ομάδα (Παρτιζάν, Φενέρμπαχτσε, Μάλαγα και Ερυθρός Αστέρας οι υπόλοιπες τέσσερις), έχοντας πια 269 συμμετοχές.

James Gist is expected to join Asvel, sources tell @Sportando.

Gist spent last season with Bayern Munich averaging 5.6ppg in EuroLeague and 6ppg in Bundesliga