Ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν συνεχίζει να «οργώνει» τα γήπεδα στα 44 του χρόνια, αφού αγωνίζεται με τη φανέλα της Πάρμα στη Serie B, όπου χθες (28/10) απέκρουσε πέναλτι στο ματς με την Τσιταντέλα.

Την ομάδα που τον ανέδειξε βοηθά ο Τζίτζι Μπουφόν. Ο «θρυλικός» Ιταλός γκολκίπερ που επέστρεψε στην Πάρμα το καλοκαίρι του 2021, δείχνει πως παρά τα 44 του χρόνια βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, αφού απέκρουσε μάλιστα πέναλτι του Αντονούτσι στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης με την Τσιταντέλα κι ενώ το σκορ ήταν στο 0-0, βοηθώντας την Πάρμα να πάρει μία σπουδαία νίκη με 2-1 και να ξεφύγει από τις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας στην δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας.

Another day, another decisive save from Buffon for Parma… 🐐pic.twitter.com/Hmfj7GVuqh