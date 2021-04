Ο Ντάνιελ Εκ, γνωστός και ως Mr. Spotify, μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή ξεκαθαρίζοντας πως το ενδιαφέρον του για την αγορά της Άρσεναλ είναι πέρα για πέρα αληθές και σοβαρό.

O δημιουργός και CEO της μουσικής πλατφόρμας Spotify, Ντάνιελ Εκ, έκανε γνωστή από χθες (27/4) την πρόθεσή του να αγοράσει την Άρσεναλ, ζητώντας την βοήθεια των παλαίμαχων σταρ της ομάδας Μπέργκαμπ, Βιεϊρά και Ανρί και από τότε επικράτησε… πανικός στις τάξεις των φιλάθλων της ομάδας.

Ο Σουηδός δισεκατομμυριούχος, η περιουσία του οποίου εκτιμάται πάνω από 3 δις ευρώ, ενώ στα 51′,4 εκτιμάται η χρητιστηριακή αξία του Spotify, δήλωσε στο οικονομικό κανάλι «CNBS» ότι ετοιμάζει την πρότασή του προς τους ιδιοκτήτες των Κανονιέρηδων, Σταν και Τζος Κρένκε, τονίζοντας πως είναι οπαδός της ομάδας και έχει και τα λεφτά αλλά και το όραμα να την επαναφέρει στις επιτυχίες. Οι ιδιοκτήτες της Άρσενα, πάντως, έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν έχουν την παραμικρή πρόθεση να πουλήσουν.

«Είμαι οπαδός της Άρσεναλ από τα 8 μου. Η Άρσεναλ είναι η ομάδα μου, αγαπώ την ιστορία της, τους παίκτες, τους φιλάθλους. Απλά βλέπω μια τρομερή ευκαιρία να θέσω ένα αληθινό όραμα για τον σύλλογο ώστε να τον επαναφέρω στη δόξα. Το βλέπω πολύ σοβαρά. Έχω εξασφαλίσει τα χρήματα για αυτό. Είμαι προετοιμασμένος ότι μπορεί να πάρει πολύ καιρό αυτή η διαδικασία. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ετοιμάσω μια πολύ συνετή πρόταση κι ελπίζω να με ακούσουν» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Εκ.

🗣”I want to bring the club back to its glory, I’m very serious, I’ve secured the funds.”



Daniel Ek says he is very serious and has the funds to secure a takeover of Arsenal pic.twitter.com/jqrpRRTCI7