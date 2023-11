Ο Άγγελος Ποστέκογλου έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά την παρουσία του στην Τότεναμ και την Premier League, όπου αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής και για τον μήνα Οκτώβριο.

Με την Τότεναμ να έχει μόνο νίκες στο διάστημα αυτό, ο Ποστέκογλου πήρε ξανά το βραβείο και μάλιστα για τρίτο διαδοχικό μήνα από το ξεκίνημα της Premier League, γεγονός που τον έβαλε σε ένα πολύ “κλειστό” κλαμπ προπονητών.

Ο Κόντε, ο Γκουαρντιόλα και ο Κλοπ ήταν οι μοναδικοί προπονητές που κατάφεραν κάτι αντίστοιχο στην Premier League τα τελευταία χρόνια και όλοι τους έφθασαν να κατακτήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή.

You’re making a habit of this, Ange Postecoglou!



The first boss to be named @BarclaysFooty Manager of the Month in the first three months of a Premier League season 👏@SpursOfficial | #PLAwards pic.twitter.com/aCuNHtmwL7