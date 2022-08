Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος συνεχίζει να απασχολεί τα διεθνή ΜΜΕ, καθώς το όνομά του “παίζει” στα μετεγγραφικά σενάρια για αρκετές ομάδες της Ευρώπης και το φετινό καλοκαίρι.

Ο Άγιαξ εμφανίζεται μάλιστα ως μία από τις ομάδες που ενδιαφέρεται έντονα για την απόκτηση του Βλαχοδήμου από την Μπενφίκα και σύμφωνα με έγκυρο Ιταλό ρεπόρτερ, σκέφτεται να κάνει κίνηση για τον διεθνή τερματοφύλακα.

Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Άγιαξ έχει ξεχωρίσει τον άλλοτε τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού και θέλει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι από το “παιχνίδι” για την απόκτησή του βγήκε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά την απόκτηση του Ντουμπράβκα για τη θέση πίσω από τον Ντε Χέα.

Ajax are now considering a move for Odysseas Vlachodīmos from Benfica, he’s more than appreciated and talks with United have collapsed as they sign Dubravka. 🚨⚪️🔴 #Ajax



Vlachodīmos, top candidate in Ajax list as revealed one week ago ⤵️ https://t.co/jlqlsQHjFq