Αθλητικά

Στέφανος Τσιτσιπάς – Ζερόμ Κιμ 1-1: Διακοπή του αγώνα λόγω περιορισμένης ορατότητας

Λίγο πριν από φινάλε... θρίλερ διακόπηκε ο αγώνας στο Γκστααντ
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Wimbledon / REUTERS
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα του με τον Ζερόμ Κιμ στο τουρνουά του Γκστάαντ, αφού υπήρξε πρόβλημα ορατότητας στο κορτ και ο umpire αποφάσισε να διακοπεί η αναμέτρηση.

Με το σκορ στο 1-1 στα σετ και το τρίτο να βρίσκεται σε ισοπαλία 5-5, ο Στέφανος Τσιτσιπάς διαμαρτυρήθηκε ότι δεν βλέπει καλά μέσα στο κορτ και αφού ελέγχθηκε το γεγονός, αποφασίστηκε να συνεχιστεί ο αγώνας αύριο Πέμπτη (16/07/26).

Αξίζει να σημειωθεί πάντως, ότι ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έχασε μεγάλη ευκαιρία να “τελειώσει” νωρίτερα το παιχνίδι, αφού στο δεύτερο σετ και ενώ είχε προηγηθεί με 1-0 στον αγώνα, έχασε μπρέικ πόιντ για το 6-5, που θα του επέτρεπε να σερβίρει για το ματς.

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Αθλητικά
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