ΑΕΚ – Φίτεσε 0-0: Χωρίς γκολ το φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα κόντρα στη Φίτεσε και έμεινε στη “λευκή” ισοπαλία με 0-0 στη φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στην Ολλανδία, όπου και πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.

Mε τη νίκη της με 2-1 επί της Ντε Γκράαφσαπ, η ΑΕΚ έδωσε δεύτερο φιλικό ματς στην Ολλανδία, αλλά αυτή τη φορά δεν μπόρεσε να σκοράρει κι έτσι αναδείχθηκε ισόπαλη με τη Φίτεσε.

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Η Ένωση ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, αλλά με “βαριά” πόδια στη συνέχεια, γλίτωσε η ίδια ένα γκολ, χάρη στις αποκρούσεις του Μπαλαμώτη, που ήταν ο τερματοφύλακάς της στο δεύτερο μέρος.

Στο καλό της διάστημα πάντως, η ΑΕΚ δημιούργησε τις ευκαιρίες για ένα γκολ, αλλά οι Καλοσκάμης, Κοϊτά, Ζούμπκοφ και Ρότα σπατάλησαν τις καλές στιγμές της ομάδας του, αφήνοντάς την στο μηδέν.



Η ενδεκάδα της ΑΕΚ στο 1ο μέρος: Μπρινιόλι, Ρότα, Γκεοργκίεφ, Ρέλβας, Πήλιος, Κάιρινεν, Μάνταλος, Ζούμπκοφ, Κοϊτά, Βάργκα, Καλοσκάμης

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ για το 2ο μέρος: Μπαλαμώτης, Χριστακόπουλος, Μουκουντί, Αλεξίου, Πενράις, Μαρίν, Σαχαμπό, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς (70′ Ελίασον), Γιόβιτς