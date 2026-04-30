Ο Ακίλε Πολονάρα έκανε story φορώντας τη φανέλα του Κέντρικ Ναν

Ο Ακίλε Πολονάρα έκανε νέο story με φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Ιταλός μαχητής της ζωής έβγαλε φωτογραφία μπροστά στον καθρέφτη φορώντας την εμφάνιση του Κέντρικ Ναν.

Η φανέλα του Ναν πρωταγωνίστησε στο story του Πολονάρα, αφού μετά το post που είχε κάνει με την υπογεγραμμένη εμφάνιση του Χουάντσο, ο Ιταλός μοιράστηκε ξανά την «αγάπη» του για τον Παναθηναϊκό, λίγες ώρες πριν τη δεύτερη μάχη στα πλέι οφ της Euroleague κόντρα στη Βαλένθια.

Ο Πολονάρα που κατάφερε να ξεπεράσει για δεύτερη φορά τη μάχη που έδωσε, πλέον προετοιμάζεται για την επιστροφή του στα παρκέ, όπως έχει προαναγγείλει στα social media, για να συγκινήσει για ακόμα μία φορά το χώρο του αθλητισμού.