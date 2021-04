Ο “ισχυρός άνδρας” της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, εκλέχθηκε στη θέση του Αντρέα Ανιέλι της Γιουβέντους, ως πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συλλόγων (ECA).

Οι Παριζιάνοι ήταν μία από τις λίγες ομάδες που αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στη European Super League, πριν την ανακοίνωση της ίδρυσής τους, καθώς διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις με την UEFA.

Αντίθετα, ο Ανιέλι παραιτήθηκε από τη θέση του για να ηγηθεί της ESL, η οποία και “διαλύθηκε” όμως μέσα σε λίγες ώρες, φέρνοντας ανακατατάξεις στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Μία από αυτές λοιπόν ήταν και η αλλαγή στον προεδρικό θώκο της ECA, με τον Αλ Κελαϊφί της Παρί Σεν Ζερμέν να παίρνει τη θέση.

