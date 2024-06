Ο Άλεκ Πίτερς του Ολυμπιακού αναδείχθηκε πιο βελτιωμένος παίκτης της Euroleague από την ELPA

Ο Άλεκ Πίτερς του Ολυμπιακού έκανε φοβερό “ξεπέταγμα” στη φετινή σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη, με την Ένωση Παικτών της Euroleague να τον αναδεικνύει “πιο βελτιωμένο παίκτη” της περιόδου 2023-24.

Παρότι κλήθηκε να καλύψει το κενό του MVP της περσινής Euroleague, Σάσα Βεζένκοφ, ο Άλεκ Πίτερς αποδείχθηκε ιδιαίτερα ικανός για τον Ολυμπιακό και κέρδισε το βραβείο του “πιο βελτιωμένο παίκτη” από την ELPA.

Ο Αμερικανός φόργουορντ είχε φέτος 13,1 πόντους και 4,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην Ευρώπη, έχοντας “εκτιναχθεί” από τους 4,6 πόντους και τα 2,5 ριμπάουντ ανά παιχνίδι την περασμένη σεζόν.

2024 ELPA Players’ Choice Award “MOST IMPROVED PLAYER” goes to Alec Peters 🙌



🔎 A player that has shown biggest improvement from his previous EuroLeague season.

