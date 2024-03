Ο Αλέξανδρος Τζόλης πέτυχε δυο γκολ μέσα σε επτά λεπτά αλλά η Φορτούνα Ντίσελντορφ δεν κατάφερε να νικήσει το Αννόβερο

Η Αλέξανδρος Τζόλης έκανε ό,τι μπορούσε αλλά τα δυο γκολ που πέτυχε δεν έφταναν στην Φορτούνα Ντίσελντορφ για να πάρει το «διπλό» επί του Αννόβερο.

Ο Αλέξανδρος Τζόλης είναι… on fire, αλλά η Φορτούνα Ντίσελντορφ δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί τα δυο γκολ που πέτυχε ο Έλληνας επιθετικός, φέρνοντας 2-2 στην έδρα του Αννόβερο, για την 24η αγωνιστική στη Bundesliga 2.

Ο 22χρονοςδιεθνής εξτρέμ πέτυχε ακόμα δύο γκολ για την ομάδα του, φτάνοντας τα 15 τη φετινή σεζόν. Μάλιστα, τα σημείωσε εντός 7 λεπτών, ανοίγοντας το σκορ στο 11’ και κάνοντας το 0-2 στο 18.

Η Φορτούνα Ντίσελντορφ δεν μπόρεσε να κρατήσει το προβάδισμα, μειώνοντας το σκορ στο 63’ και δεχόμενη την ισοφάριση στο 86’.

