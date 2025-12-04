Αθλητικά

Ο Ανδρέας Βαζαίος έβδομος στα 100μ. μικτή ατομική του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης

Εξαιρετική η παρουσία του Έλληνα κολυμβητή
Ανδρέας Βαζαίος
Ο Ανδρέας Βαζαίος/ (ΝΙΚΟΣ ΖΑΓΚΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Ανδρέας Βαζαίος αγωνίστηκε σε έναν ακόμα τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης σε πισίνα 25μ. και με πολύ καλό χρόνο 51.97 βρέθηκε στην 7η θέση στα 100μ μικτή ατομική στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

Ο Ανδρέας Βαζαίος βελτίωσε το φετινό του ρεκόρ που ήταν 52.09 και για πρώτη φορά στη σεζόν κατέβηκε τα 52 δευτερόλεπτα.

Είναι χαρακτηριστικό πως το 2023 στο Οτοπένι είχε κερδίσει το χάλκινο μετάλλιο με 51.91, μια επίδοση που αυτή τη φορά…δεν έδωσε καν μετάλλιο! Ο Χέικο Γκίγκλερ (Αυστρία) που ανέβηκε στην τρίτη θέση του βάθρου το πέτυχε με 51.60.

Οι δυο καλύτεροι του τελικού κατέβηκαν τα 51.00 καθώς ο Νόε Πόντι (Ελβετία) κέρδισε στην χεριά με 50.52 (νέο ρεκόρ αγώνων) τον Μαξίμ Γκρουσέ (Γαλλία) που τον καταδίωκε και τερμάτισε σε 50.53.

Στον αντίστοιχο τελικό των γυναικών, η Μάριτ Στεενμπέργκεν από την Ολλανδία συνδύασε το χρυσό μετάλλιο με ρεκόρ Ευρώπης: νίκησε με 56.26 και κατέρριψε το 56.51 που είχε σημειώσει η Ουγγαρέζα Κατίνκα Χόζου το 2017.

