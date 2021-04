Ένα πολύ μεγάλο «παράσημο» για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς. Μπροστά του έχει μόνο τον θρυλικό Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεπέρασε τους 12.000 πόντους στην καριέρα του με το monster κάρφωμα που έκανε στα πρώτα λεπτά του αγώνα των Μπακς κόντρα στους Σίξερς.

Ο «Greek freak» έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία των Μπακς, ο οποίος ξεπέρασε τους 12.000 πόντους στο Μιλγουόκι.

Έτσι, ο Αντετοκούνμπο κατάφερε να μπει σε ένα… κλειστό κλαμπ και να «συναντήσει» τους Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ και ο Γκλεν Ρόμπινσον!

Μάλιστα, ο Έλληνας άσος ανέβηκε στη δεύτερη θέση των σκόρερ στην ιστορία των Μπακς, προσπερνώντας τους 12.010 του Γκλεν Ρόμπινσον (χρειαζόταν 12 πόντους πριν το ματς με τους 76ers και τους πέτυχε).

Μπροστά του βρίσκεται πλέον μόνο ο θρυλικός Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, ο οποίος με 14.211 πόντους καταλαμβάνει την κορυφή της λίστας.

Giannis joins Kareem Abdul-Jabbar and Glenn Robinson as the only players in Bucks history to reach 12,000 points!! pic.twitter.com/0sDwhA78fR