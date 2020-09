Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε για δεύτερη φορά στον αστράγαλο, αλλά δεν το βάζει κάτω και “παλεύει” να τεθεί στη διάθεση του προπονητή του για το 5ο παιχνίδι της σειράς των Μιλγουόκι Μπακς με τους Μαϊάμι Χιτ, στα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας στο NBA.

Με τα “ελάφια” να κάνουν την πρώτη τους νίκη και να μένουν “ζωντανοί” στη “μάχη” για την πρόκριση, ο Αντετοκούνμπο θέλει με κάθε τρόπο να βοηθήσει την ομάδα του να αποτρέψει τον πρόωρο αποκλεισμό.

Σύμφωνα με τον Μάικ Μπούντενχοζερ λοιπόν, ο “Γιάννης δέχεται θεραπεία όλο το 24ωρο και κάνει ό,τι μπορεί για να είναι διαθέσιμος για τον αγώνα”, όπως αποκαλύπτουν οι ρεπόρτερ στη “φούσκα” του Ορλάντο.

Bucks coach Mike Budenholzer says Giannis is "getting treatment around the clock" and doing "everything he can to make himself available." Giannis' status is obviously in question for tomorrow's Game 5 with his sprained ankle.