Ο Άντονι Μαρσιάλ κατέληξε στην ΑΕΚ έχοντας πει «όχι» σε ομάδες της Premier League, σύμφωνα με τους Άγγλους

Την ώρα που οι πάντες στην Αγγλία σχολιάζουν τη συμφωνία του Αντονί Μαρσιάλ με την ΑΕΚ, υπάρχουν και τα σχετικά ρεπορτάζ που αναφέρονται στα “όχι” που είπε ο Γάλλος επιθετικός.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο γνωστός Άγγλος δημοσιογράφος, Γκρέιαμ Μπέιλι, ο Αντονί Μαρσιάλ απέρριψε αρκετές προτάσεις προτού καταλήξει στην ΑΕΚ. Όπως τονίζει, ο 29χρονος Γάλλος επιθετικός είχε προτάσεις ακόμα και από ομάδες της Premier League, ενώ δέχτηκε μεγάλες προσφορές από Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.

Χαρακτηριστικά, ο Μπέιλι πόσταρε: “Είχε προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ και το πιθανότερο σενάριο ήταν να συνεχίσει μακριά από την Ευρώπη, ενώ είχε επαφές και με τη βραζιλιάνικη Φλαμένγκο. Η ΑΕΚ του πρόσφερε ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου για να τον πείσει. Υπήρξε ακόμα η πιθανότητα να παραμείνει στην Αγγλία. Συζητήσεις έγιναν και με ομάδες της Premier League τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά καμία από αυτές τις επιλογές δεν φάνηκε ελκυστική στον Γάλλο σταρ”.

Sources confirm that Anthony Martial spurned approaches to return to England before deciding to join AEK Athens.https://t.co/Dhi1X3NXvU