Ο Αντρέι Ρούμπλεφ χάλασε το “πάρτι” του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Βελιγράδι και επικράτησε με 2-1 σετ [6-2, 6-7(4), 6-0] στον τελικό του σερβικού Όπεν, στερώντας τον τίτλο από τον “οικοδεσπότη”.

Ο Ρώσος τενίστας ήταν ανώτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και παρότι έχασε το δεύτερο σετ στο τάι μπρέικ, στο τρίτο δεν… χαρίστηκε στον Σέρβο πρώην Νο1 και τον νίκησε με 6-0, κάτι που συνέβη μόλις για 12η φορά σε ολόκληρη την καριέρα του “Νόλε”.

Ο Ρούμπλεφ από την πλευρά του, κατέκτησε τον 11ο τίτλο της καριέρας του και τρίτο κατά τη διάρκεια του 2022, αφού είχε φθάσει στην κορυφή, τόσο στη Μασσαλία όσο και το Ντουμπάι.

ANDREY’S 11 🎬 @AndreyRublev97 wins an 11th singles title, defeating World No. 1 Djokovic 6-2 6-7 6-0 at the #SerbiaOpen pic.twitter.com/TNlnTA9RJJ

Eleven La Vida Loca! 💃



The moment @AndreyRublev97 overcame Djokovic for the very first time to win the 2022 Serbia Open…#SerbiaOpen pic.twitter.com/9evKLyNfLD