Ο Καρίμ Μπενζεμά αποτελεί οριστικά παρελθόν για τη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Άρης Λεμεσού έσπευσε να τον… προσκαλέσει στην Κύπρο, με μία αστεία ανάρτηση στα social media.

Οι Σαουδάραβες αναμένεται να στρώσουν πολλά εκατομμύρια ευρώ στα πόδια του για να συνεχίσει την καριέρα του στο ίδιο πρωτάθλημα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά ο Άρης Λεμεσού του προσφέρει τα… εισιτήρια Κύπρο.

“Καρίμ, ανυπομονούμε για το ντεμπούτο μας στο Champions League. Θα ενισχύσεις τον Άρη; Έλα στην Κύπρο και τα εισιτήρια δικά μας”, έγραψε στα social media η κυπριακή ομάδα και ανέβασε μία φωτογραφία με τις πτήσεις για τη Μεγαλόνησο από Ισπανία.

Hey Karim 👋 @Benzema



We’re looking forward to our @ChampionsLeague QR debut.



Will you join ARIS? Come to Cyprus 🇨🇾 The ticket is on us 😉 pic.twitter.com/wcLeF4ULYR