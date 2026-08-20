Αθλητικά

Ο Αρμάντο Γκονζάλες έρχεται Αθήνα για τον Ολυμπιακό: «Ευχαριστώ τον Θεό που πάω εκεί»

Ο Μεξικανός “πέταξε” για την Ελλάδα και προορισμό τον Ολυμπιακό
(AP Photo
(AP Photo/Chris Carlson)
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Έβγαλε τις τελευταίες φωτογραφίες με τους fans του και αναχώρησε! Στο αεροπλάνο με προορισμό την Ελλάδα επιβιβάστηκε ο Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό.

Ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός, ο οποίος αγωνιζόταν ως τώρα στην Τσίβας Γουαδαλαχάρα, έρχεται με μετεγγραφή που αναμένεται να κοστίσει στον Ολυμπιακό κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μάλιστα, ο Γκονζάλες μίλησε σε μεξικανικά ΜΜΕ, λίγο πριν την αναχώρησή του, όπου χαρακτήρισε “πρόκληση” την έλευσή του στον Ολυμπιακό, εκφράζοντας παράλληλα την ευχή να επιστρέψει κάποια μέρα στην Τσίβας.

“Είμαι πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε την ευκαιρία να πάω εκεί. Ανυπόμονος, ενθουσιασμένος και γεμάτος ενθουσιασμό που θα παίξω εκεί, θα κάνω αυτό που ξέρω να κάνω. Μου αρέσει πολύ ο Ολυμπιακός και θέλω να κάνω πραγματικότητα το όνειρό μου να παίξω στο Champions League. Ελπίζω μια ημέρα να επιστρέψω στη Τσίβας, είναι αυτό που θέλω. Εύχομαι φέτος να πάρει το πρωτάθλημα στο Μεξικό”, ανέφερε ο διεθνής Μεξικανός επιθετικός.

Ο 23χρονος φορ θα πάρει τη θέση του Μεντί Ταρεμί στο «ερυθρόλευκο» ρόστερ, καθώς ο τελευταίος δεν υπολογίζεται από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Μάλιστα, ο Ιρανός επιθετικός έχει καταλήξει σε συμφωνία με την Αλ Ουάσλ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και αναμένονται σύντομα οι σχετικές ανακοινώσεις.

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