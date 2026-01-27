Ο ΑΣ ΠΑΟΚ ζήτησε την αναβολή όλων των αγώνων των τμημάτων του, λόγω του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ θρηνεί τα θύματα του σοκαριστικού τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία και ο Ερασιτέχνης ζήτησε να μην διεξαχθεί κανένα παιχνίδι των τμημάτων μέσα στην εβδομάδα.

Μετά από Διοικητικό Συμβούλιο που έγινε τα μέλη του ΑΣ ΠΑΟΚ με ομόφωνη απόφαση, ζητούν την αναβολή όλων των αγώνων των τμημάτων, εξαιτίας του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά φίλοι του Δικεφάλου, που ταξίδευαν για τη Γαλλία, για να δουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα κόντρα στη Λιόν (29/01/26, 22:00).

«Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Σ. ΠΑΟΚ, ο Σύλλογος αιτήθηκε την αναβολή όλων των αγωνιστικών του υποχρεώσεων για την τρέχουσα εβδομάδα (28/01-01/02), τόσο στις εγχώριες όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η απόφαση αυτή ελήφθη ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία. Ο ΠΑΟΚ σύσσωμος πενθεί και στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων», αναφέρει ο ΑΣ ΠΑΟΚ στην ανακοίνωσή του.