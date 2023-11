Δεν είναι λίγοι αυτοί που τα βάζουν με τις αποφάσεις του VAR. Ο Ιάγκο Άσπας, όμως, το… πήγε ένα βήμα παραπέρα, όταν ο διαιτητής και η “τεχνολογία” δεν έδωσαν τελικά πέναλτι στον Τάσο Δουβίκα.

Η Θέλτα είχε τις ευκαιρίες στο ματς του Σαββάτου (04.11) κόντρα στην Σεβίλλη, αλλά η ομάδα της Ανδαλουσίας έφυγε με το βαθμό (1-1) από το “Μπαλαΐδος”. Ο Τάσος Δουβίκας πέρασε ως αλλαγή στο ματς στο 81′ και μάλιστα συμμετείχε σε μια φάση που… σήκωσε μεγάλη συζήτηση και “φωνές” από τους γηπεδούχους.

Ο Έλληνας επιθετικός δέχθηκε τράβηγμα από τον Νάβας στην περιοχή της Σεβίλλης -στο 90+6′- με τον διαιτητή να δίνει πέναλτι.

Το VAR όμως φώναξε τον Ερνάντεθ Ερνάντεθ, για να εξετάσει ο ίδιος τη φάση και ο διαιτητής ακύρωσε το πέναλτι. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την έκρηξη των γηπεδούχων, με τον Ιάγκο Άσπας -που είχε αντικατασταθεί λίγο νωρίτερα- να “γκρεμίζει” από τα νεύρα του το μόνιτορ του VAR.

Celta Vigo were awarded a 97th minute penalty against Sevilla for this, but VAR overturned the on-field decision, much to the frustration of Rafa Benitez and his players.pic.twitter.com/hqUUtZrgo0