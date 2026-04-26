Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήγε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού ενόψει των αγώνων με τη Βαλένθια

Δίπλα στην ομάδα ξανά ο «ισχυρός άνδρας» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τον Κώστα Σλούκα σε αγώνα του Παναθηναϊκού / ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του για τα παιχνίδια με τη Βαλένθια στα πλέι οφ της Euroleague και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε το “παρών” στην προπόνηση στο Telekom Center Athens.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στηρίζει διαρκώς την ομάδα του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν και βρέθηκε δίπλα της και ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων με τη Βαλένθια στα πλέι οφ της Euroleague.

Ο “ισχυρός άνδρας” του “τριφυλλιού” έστειλε έτσι και μήνυμα στην ομάδα για τη σημασία των αγώνων με τις “νυχτερίδες”, οι οποίες και θα κρίνουν την παρουσία του Παναθηναϊκού στο Final 4 της Euroleague.

