Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήγε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού ενόψει των αγώνων με τη Βαλένθια

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του για τα παιχνίδια με τη Βαλένθια στα πλέι οφ της Euroleague και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε το “παρών” στην προπόνηση στο Telekom Center Athens.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στηρίζει διαρκώς την ομάδα του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν και βρέθηκε δίπλα της και ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων με τη Βαλένθια στα πλέι οφ της Euroleague.

Ο “ισχυρός άνδρας” του “τριφυλλιού” έστειλε έτσι και μήνυμα στην ομάδα για τη σημασία των αγώνων με τις “νυχτερίδες”, οι οποίες και θα κρίνουν την παρουσία του Παναθηναϊκού στο Final 4 της Euroleague.