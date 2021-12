Η Νόριτς ηττήθηκε δύσκολα με 1-0 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη 16η αγωνιστική της Premier League, χάρη σε ένα πέναλτι του Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά ο Δημήτρης Γιαννούλης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο ματς.

Ο Έλληνας μπακ επέστρεψε στην ενδεκάδα της ομάδας του και ήταν ο κορυφαίος των “καναρινιών”, σύμφωνα με την ψηφοφορία των οπαδών τους, μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Ο Γιαννούλςη συγκέντρωσε πάνω από το 31% των ψήφων, με τον Ρουπ να είναι δεύτερος με 24,6% και τον Πλατσέτα στην τρίτη θέση με 23,1%.

Plenty of admirable displays out there today. Who gets your vote? 🧐#NCFC | @RegencySecurity