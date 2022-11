Έχει όνομα… βαρύ, σαν ιστορία και θέλει να το τιμήσει! Ο εγγονός του Μοχάμεντ Άλι, Μπάτζιο Αλί Γουόλς, μπήκε στο χώρο του MMA και έκανε ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο.

Ο 24χρονος εγγονός του Μοχάμεντ Άλι χρειάστηκε μόλις 45 δευτερόλεπτα για να εξουδετερώσει τον Τομ Γκρέισερ για το PLF 10, στο θρυλικό Maddison Square Garden της Νέας Υόρκης και να μπει έτσι με ιδανικό τρόπο στο χώρο του MMA.

«Η πίεση θα είναι πάντα εκεί. Ήθελα νωρίς το νοκ άουτ, αλλά σε έναν αγώνα μπορούν να συμβούν τα πάντα. Σημασία έχει να πάρω απλά τη νίκη κι ότι αν αυτή έρθει στον πρώτο, στο δεύτερο ή στον τρίτο γύρο», ανέφερε ο Μπάτζιο Αλί Γουότς, μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Muhammad Ali’s grandson, Biaggio Ali Walsh gets the first round finish on his PFL debut.💥#PFLWorldChampionship #MMA



