Ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε στην Ελλάδα με το ασημένιο μετάλλιο από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου

Ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε στην Ελλάδα με το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου και έλαβε θερμή υποδοχή μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής αποστολής.

Η μάχη του Εμμανουήλ Καραλή με τον Μόντο Ντουπλάντις στην τελευταία μέρα του ευρωπαϊκό πρωταθλήματος στίβου τράβηξε και πάλι τα βλέμματα με τον Έλληνα αθλητή να βάζει δύσκολα στον φίλο και αντίπαλό του, ο οποίος έδειξε για μία ακόμα φορά το μεγαλείο του, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον… εξάμετρο «Μανόλο».