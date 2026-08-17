Αθλητικά

Ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε στην Ελλάδα με το ασημένιο μετάλλιο από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου

Η ελληνική αποστολή επέστρεψε από το Μπέρμιγχαμ με τον Καραλή να κλέβει τις εντυπώσεις με το μετάλλιό του
Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ο Εμμανουήλ Καραλής με το ασημένιο μετάλλιο στο «Ελ. Βενιζέλος»/ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε στην Ελλάδα με το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου και έλαβε θερμή υποδοχή μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής αποστολής.

Η μάχη του Εμμανουήλ Καραλή με τον Μόντο Ντουπλάντις στην τελευταία μέρα του ευρωπαϊκό πρωταθλήματος στίβου τράβηξε και πάλι τα βλέμματα με τον Έλληνα αθλητή να βάζει δύσκολα στον φίλο και αντίπαλό του, ο οποίος έδειξε για μία ακόμα φορά το μεγαλείο του, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον… εξάμετρο «Μανόλο».

Ο Καραλής με τον πατέρα του και προπονητή του στο αεροδρόμιο/ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 2026
Η ελληνική αποστολή στο «Ελ. Βενιζέλος»/ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο φοβερός και τρομερός Καραλής με το ασημένιο μετάλλιο που κέρδισε στο Μπέρμιγχαμ έφτασε τα εννέα σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανοιχτού και κλειστού στίβου με το ένα εξ αυτών να είναι χρυσό, τα έξι αργυρά και τα δύο χάλκινα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
195
123
100
96
73
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo