Επικός τελικός από Καραλή και Ντουπλάντις: Η ατυχία του Έλληνα στα 6,10μ. οι πανηγυρισμοί του Σουηδού και η αμοιβαία αναγνώριση

Για έναν ακόμα τελικό, ο Εμμανουήλ Καραλής τα έδωσε όλα για να ανέβει στην κορυφή, αλλά ο Μόντο Ντουπλάντις αποδείχθηκε ανίκητος.

Τα έδωσε όλα, έκανε τον μεγάλο του αντίπαλο του να αγχωθεί, αλλά ο Εμμανουήλ Καραλής ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, μένοντας πίσω από τον Ντουπλάντις και παίρνοντας το “χρυσό μετάλλιο” στις καρδιές μας.

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Όπως το 2024 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στη Ρώμη, έτσι και φέτος σε αυτό του Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ, με καλύτερη επίδοση τα 6.00μ. Για μία ακόμη φορά βρήκε μπροστά του τον Σουηδό σούπερ σταρ, Μόντο Ντουπλάντις, που με επίδοση 6.15μ. στέφθηκε για 4η φορά Πρωταθλητής Ευρώπης στο άλμα επί κοντώ στον ανοιχτό στίβο (2018 Βερολίνο, 2022 Μόναχο, 2024 Ρώμη, 2026 Μπέρμιγχαμ). Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Γάλλος Μπατίστ Τιερί με άλμα στα 5.85μ.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή του αγώνα για τον Καραλή ήρθε στα 5.95μ. Ο Ντουπλάντις επέλεξε να μην επιχειρήσει στο συγκεκριμένο ύψος, όμως ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε τον πήχη με την πρώτη, πραγματοποιώντας ένα από τα καλύτερα άλματα της βραδιάς.

Με τον πήχη στα 5.95μ είχαν απομείνει μόλις τέσσερις αθλητές στον αγώνα. Ο Γερμανός Μπο Κάντα Λίτα Μπάερε δεν κατάφερε να συνεχίσει, ενώ ο Γάλλος Μπαπτίστ Τιερί είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στο ίδιο ύψος.

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Η τριάδα του βάθρου ξεκαθάρισε με τους Καραλή, Ντουπλάντις και Τιερί να κατακτούν τα μετάλλια. Ο Γάλλος έμεινε στο χάλκινο, κάτι που έδωσε -σίγουρα- το ασημένιο μετάλλιο στον Έλληνα πρωταθλητή. Ο Καραλής συνέχισε τον αγώνα έχοντας πλέον έναν και μόνο αντίπαλο για τον ευρωπαϊκό τίτλο, τον κορυφαίο επικοντιστή όλων των εποχών.

Ο πήχης ανέβηκε στα 6.00μ. Εκεί ο Ντουπλάντις έκανε άκυρη την πρώτη του προσπάθεια, δίνοντας την ευκαιρία στον Καραλή να αποκτήσει το προβάδισμα. Ο «Μανόλο» δεν κατάφερε επίσης να περάσει με την πρώτη.

Ο Σουηδός παγκόσμιος ρέκορντμαν πέρασε τα 6.00μ με τη δεύτερη προσπάθεια και λίγο αργότερα ο Καραλής απάντησε με τον ίδιο τρόπο. Με ένα εξαιρετικό άλμα ξεπέρασε τα 6.00μ και παρέμεινε ολοζώντανος στη διεκδίκηση του ευρωπαϊκού τίτλου. Οι δύο πρωταθλητές αποφάσισαν στη συνέχεια να μην επιχειρήσουν στα 6.05μ, ανεβάζοντας απευθείας τον πήχη στα 6.10μ.

Το κρίσιμο 6,10μ που δεν πέρασε ο Καραλής

Ο Ντουπλάντις έδειξε για ακόμη μία φορά την κλάση του, περνώντας τα 6.10μ με την πρώτη προσπάθεια και ισοφαρίζοντας το ρεκόρ αγώνων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο Καραλής έφτασε μια ανάσα από μία ακόμη τεράστια υπέρβαση. Πέρασε πάνω από τον πήχη, όμως στο κατέβασμα τον ακούμπησε με το στήθος και τον έριξε στις λεπτομέρειες.

Με τον Ντουπλάντις να έχει πλέον το προβάδισμα, ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε ένα αναγκαστικό ρίσκο. Άφησε τις δύο εναπομείνασες προσπάθειές του στα 6.10μ και μετέφερε τη μάχη στα 6.15μ, γνωρίζοντας ότι χρειαζόταν το μεγάλο άλμα για να ανατρέψει την κατάσταση.

Ο Ντουπλάντις δεν του άφησε περιθώρια, καθώς πέρασε και τα 6.15μ με την πρώτη του προσπάθεια και πανηγύρισε έξαλλα. Ο Καραλής έκανε άκυρο το πρώτο του άλμα στο 6.15μ και στη συνέχεια δοκίμασε την τελευταία του στα 6.20μ που επίσης ήταν άκυρη.

Ένας τελικός που θα μείνει στην ιστορία, για την αγωνία που μας έδωσε, για τις εκφράσεις που πήραν οι δυο διεκδικητές του τίτλου και για το “μπράβο” που έδωσαν μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Το φινάλε του, πάντως, βρήκε τον Εμμανουήλ Καραλή να πανηγυρίζει, τυλιγμένος με την ελληνική σημαία.