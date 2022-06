Ο Κιλιάν Εμπαπέ, αναμένεται να δημιουργήσει εταιρία παραγωγής με το όνομα Zebra Valley καθώς το αμερικάνικο πρακτορείο WME Sports ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον αστέρα της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ, ανανέωσε το συμβόλαιο του με την Παρί Σεν Ζερμέν, αποφέροντας του χρυσές απολαβές που θα φτάνουν 50.000.000 το χρόνο. Το νέο συμβόλαιο-μαμούθ, φέρεται να έχει την όρεξη του Γάλλου αστέρα να εμπλακεί και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες πέρα από το ποδόσφαιρο, ιδρύοντας εταιρεία με στόχο την παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου σχετικά με τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την μουσική, την τεχνολογία και τα βιντεοπαιχνίδια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στόχος της εταιρείας η οποία θα έχει έδρα το Λος Άντζελες είναι να βοηθήσει τους νέους να βρουν τον δρόμο τους αλλά και τον διάλογο των παγκόσμιων κοινοτήτων.

WME Sports is proud to announce we have signed international soccer star, Kylian Mbappé, and his entertainment company, Zebra Valley.



Welcome to the family, @KMbappe! pic.twitter.com/JIp8thNYeo