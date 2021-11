Ο Ενές Καντέρ πήρε την αμερικανική υπηκοότητα, αφού πρώτα άλλαξε και το όνομα του σε Ενές Καντέρ Φρίντομ.

Ήταν γνωστό κι έγινε πλέον κι επίσημο. Ο Ενές Καντέρ, ο οποίος βρίσκεται εδώ και χρόνια σε κόντρα με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ορκίστηκε Αμερικανός πολίτης.

«Είμαι περήφανος ως Αμερικανός. Το καλύτερο έθνος σε όλον τον κόσμο. Η γη της ελευθερίας και το σπίτι των γενναίων» ανέφερε ο Τούρκος σέντερ των Μπόστον Σέλτικς.

Ο Ενές Καντέρ δεχόταν απειλές για τη ζωή του κι αυτός ήταν ένας από τους λόγους που ήθελε να πάρει την αμερικανική υπηκοότητα.

I am proud to be an American.

Greatest nation in the world.



The Land of the free, and home of the brave. 🇺🇸 pic.twitter.com/8mbUX1dpWS