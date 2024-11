Ο Εντού παραιτείται από την Άρσεναλ και ο Βαγγέλης Μαρινάκης τον σκέφτεται για ρόλο στο γκρουπ των ομάδων του

Ο αθλητικός διευθυντής της Άρσεναλ, Εντού, ετοιμάζει την παραίτηση του και ο Βαγγέλης Μαρινάκης τον σκέφτεται για ρόλο στο γκρουπ των ομάδων του, σύμφωνα με το Sky Sports News.

Ο Εντού θεωρείται ένας από τους κορυφαίους αθλητικούς διευθυντές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με τον Βραζιλιάνο αθλητικό διευθυντή να έχει “χτίσει” την Άρσεναλ μετά την εποχή Βενγκέρ και να έχει φέρει σπουδαίους παίκτες όπως οι των Ντέκλαν Ράις και Μάρτιν Έντεγκααρντ, ενώ κατάφερε να αποδεσμεύσει και ανεπιθύμητους παίκτες όπως ο Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ.

Ο Εντού έπιασε δουλειά στην Άρσεναλ το καλοκαίρι του 2019 και μαζί με τον Μικέλ Αρτέρα στον πάγκο αναγέννησαν τους κανονιέρηδες και τους έκαναν και πάλι διεκδικητές του τίτλου στην Premier League.

“Ο αθλητικός διευθυντής της Άρσεναλ, Εντού, έχει πάρει την απόφαση να φύγει από τον σύλλογο. Ο Εντού έλειπε στη Βραζιλία για προσωπικούς λόγους και επέστρεψε καθυστερημένα την προηγούμενη εβδομάδα.

Πηγές έχουν πει στο Sky Sports News ότι ο Εντού εξετάζει για να αποκτήσει έναν ρόλο στο γκρουπ των συλλόγων του Βαγγέλη Μαρινάκη. Αυτή τη στιγμή έχει τη Νότιγχαμ Φόρεστ, τον Ολυμπιακό και την Ρίο Άβε και στο μέλλον ίσως και 4ο σύλλογο, ψάχνει να αποκτήσει κι άλλον στη Ευρώπη.

BREAKING: Sporting director Edu has taken the decision to leave Arsenal 🚨



Sources have told Sky Sports News that the Brazilian has been under consideration for a role with Evangelos Marinakis’s group of clubs. pic.twitter.com/9IeC0Y9Bv9