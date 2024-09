Ο Εργκίν Αταμάν έκανε τον απολογισμό του για το πρώτο μέρος της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού

Ο Εργκίν Αταμάν εξέφρασε την ικανοποίησή του για όσα έγιναν στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού, στη Σλοβενία και πλέον περιμένει τα πρώτα φιλικά της ομάδας.

Παράλληλα, ο Εργκίν Αταμάν ενημέρωσε ότι οι Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ και Ομέρ Γιούρτσεβεν θα ενσωματωθούν στον Παναθηναϊκό το προσεχές διάστημα και εξήγησε ότι οι Κώστας Σλούκας και Κώστας Αντετοκούνμπο δούλεψαν ατομικά, λόγω των προβλημάτων τραυματισμών που αντιμετωπίζουν.

“Τελειώσαμε το πρώτο μέρος της προετοιμασίας. Κάναμε καλή δουλειά στο βουνό και στην Κράντσκα Γκόρα. Τώρα φυσικά θα πάμε στη Λιουμπλιάνα για δύο αγώνες προετοιμασίας”, ανέφερε αρχικά ο Εργκίν Αταμάν σε video που εμφανίζεται στον επίσημο λογαριασμό των “πρασίνων” στο Twitter και συνέχισε:

“Μας λείπουν κάποιοι σημαντικοί παίκτες που θα ενσωματωθούν στην ομάδα στις επόμενες ημέρες, όπως ο Κέντρικ Ναν, ο Ματίας Λεσόρ και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν. Ο Κώστας Σλούκας έκανε τη δική του προετοιμασία εδώ, δεν ξεκίνησε με την ομάδα. Το ίδιο και ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Όλοι οι άλλοι είχαν μια καλή εβδομάδα στην προετοιμασία”.

