Ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν σταματά να γράφει ιστορία με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, σκοράροντας κατά ριπάς τόσο στην Αγγλία όσο και στην Ευρώπη, γεγονός που θα το… καρπωθεί και οικονομικά.

Σύμφωνα με βρετανικό δημοσίευμα, ο Χάαλαντ θα “εκτοξεύσει” τις απολαβές του μέσω των μπόνους που έχει υπογράψει με τους “Πολίτες”, τα οποία θεωρείται πια δεδομένο ότι θα ενεργοποιηθούν στο 100%.

Πιο συγκεκριμένα, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Νορβηγός επιθετικός έχει υπογράψει συμβόλαιο ύψους 17,7 εκατομμυρίων το χρόνο, ποσό που θα “εκτιναχθεί” στα 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, με τα συνολικά μπόνους στο τέλος της χρονιάς.

