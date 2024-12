Ο Εβάν Φουρνιέ δέχεται σακούλες με φέτα μετά τον ενθουσιασμό του για το ελληνικό τυρί

Ένα σχόλιο του Εβάν Φουρνιέ στο X (πρώην Twitter) ήταν αρκετό για να… κατακλυστεί από σακούλες με φέτα, καθώς όλοι φαίνεται ότι έσπευσαν για να προμηθεύσουν τον σούπερ σταρ του Ολυμπιακού.

Πριν λίγες ημέρες, ο Φουρνιέ έγραψε στο Χ ότι «αν δεν έχεις φάει φέτα στην Ελλάδα, είναι σαν να μην έχεις φάει ποτέ. Είναι εκπληκτική!», με αποτέλεσμα να παρακινήσει πολύ κόσμο να του στείλει ολόκληρα πακέτα με το διάσημο ελληνικό τυρί.

Ο ίδιος ο νέος ηγέτης του Ολυμπιακού έκανε γνωστό το γεγονός, ανεβάζοντας μία σχετική φωτογραφία με τέσσερις σακούλες με φέτα, γράφοντας αυτή τη φορά ότι “όλο αυτό έχει αρχίσει να βγαίνει εκτός ελέγχου”.

This is getting outta control pic.twitter.com/NF73tMoVVb