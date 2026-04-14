Ο Φερμίν Λόπες δέχθηκε τις τάπες του Μούσο στο πρόσωπο και του άνοιξε η μύτη, απίστευτος τραυματισμός στο Ατλέτικο – Μπαρτσελόνα

Μπορεί το πρώτο ημίχρονο της ρεβάνς Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα να είχε τρία γκολ, αλλά “έκρυβε” και μια σοκαριστική στιγμή, με τον τραυματισμό του Φερμίν των Καταλανών, από τον τερματοφύλακα των “ροχιμπλάνκος”, Μούσο.

Στο 26′ Γιαμάλ έβγαλε μπαλιά με το εξωτερικό για τον Φερμίν Λόπες, ο οποίος έκανε την κεφαλιά, με τον Μούσο να αποκρούει με δυσκολία και στην εξέλιξη της φάσης να τραυματίζει τον παίκτη των Καταλανών.

Ο πορτιέρε της Ατλέτικο βρήκε τον Φερμίν Λόπες με το πόδι στο κεφάλι με τον νεαρό Ισπανό να χτυπάει στο πρόσωπο, με τη μύτη του να ματώνει με ασταμάτητα.

Αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες και μπήκαν τα απαραίτητα βαμβάκια στη μύτη του, για να σταματήσει η αιμορραγία, το ματς συνεχίστηκε, με τον Φερμίν Λόπες να παραμένει εντός αγώνα.