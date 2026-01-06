Ο Φώτης Ιωαννίδης αποχώρησε τραυματίας από το ματς της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με την Γκιμαράες

Ο Φώτης Ιωαννίδης στάθηκε άτυχος στην εντός έδρας αναμέτρηση της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας με τη Γκιμαράες για τα ημιτελικά του Λιγκ Καπ Πορτογαλίας, καθώς έγινε αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο, λόγω τραυματισμού.

Ο Φώτης Ιωαννίδης βρέθηκε στο αρχικό σχήμα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον ημιτελικό του Λιγκ Καπ, αλλά εγκατέλειψε τον αγώνα στο 24′, ανήμερα μάλιστα της ονομαστικής του εορτής.

Αυτή τη στιγμή, το είδος του τραυματισμού του Έλληνα επιθετικού παραμένει αδιευκρίνιστο (κάποια δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο, ενώ άλλ μιλούν για μυϊκό πρόβλημα στους προσαγωγούς).. Οι εξετάσεις που θα ακολουθήσουν αναμένεται να δώσουν ξεκάθαρη εικόνα για την κατάστασή του.

Ο τραυματισμός αυτός έρχεται σε μια περίοδο όπου ο Ιωαννίδης προσπαθούσε να βρει αγωνιστικό ρυθμό, έχοντας επιστρέψει πρόσφατα από προηγούμενο πρόβλημα που τον είχε αφήσει εκτός δράσης.