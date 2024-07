Ο Φουρνιέ έπιασε από το λαιμό τον Σρέντερ στο Γαλλία – Γερμανία και αποβλήθηκε

Ο Εβάν Φουρνιέ αποβλήθηκε με ντισκαλιφιέ από το φιλικό Γαλλία – Γερμανία, καθώς έπιασε από τον λαιμό τον Ντένις Σρέντερ!

Η Γαλλία νίκησε με 90-66 τη Γερμανία σε φιλική αναμέτρηση, αλλά κατά τη διάρκεια; του αγώνα… άναψαν τα αίματα, με πρωταγωνιστές τους Εβάν Φουρνιέ και Ντένις Σρέντερ.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Γερμανός γκαρντ εκνευρίστηκε και έκανε μία χειρονομία στον βετεράνο φόργουορντ των “μπλε” με τον δεύτερο να πιάνει από το λαιμό τον αντίπαλό του!

FOURNIER CHOKES SCHRODER! Dennis Schroder put his hands on Evan Fournier’s shoulder/neck area, then Fournier doubled down & choked him back!



The veteran players hugged & talked it out, after, but Fournier was ejected!



Via. @statline pic.twitter.com/YH1bWummHg