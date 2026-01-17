Συμβαίνει τώρα:
Ο Γεράσιμος Μήτογλου είπε αντίο στην ΑΕΚ: «Ευχαριστώ πολύ τους φιλάθλους για όλες τις όμορφες στιγμές»

Η ανάρτηση του Έλληνα αμυντικού μετά τη συμφωνία του με τον Ατρόμητο
Ο Μήτογλου σε αγώνα της ΑΕΚ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Ο Μήτογλου σε αγώνα της ΑΕΚ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Γεράσιμος Μήτογλου ανακοινώθηκε από τον Ατρόμητο και θα συνεχίσει την καριέρα του στο Περιστέρι, μετά από σχεδόν μία 4ετία στην ΑΕΚ, την οποία και αποχαιρέτησε μέσα από τα social media.

Μπορεί το φινάλε του στην ΑΕΚ να μην ήταν αυτό που περίμενε, αλλά ο Γεράσιμος Μήτογλου ευχαρίστησε την ομάδα και τους οπαδούς της, για όσα πέρασαν μαζί αυτό το διάστημα, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του νταμπλ.

Ο Έλληνας αμυντικός έγραψε έτσι στο instagram τα εξής: «Ευχαριστώ πολύ την ΑΕΚ και τους φιλάθλους της για όλες τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε, με αποκορύφωμα το νταμπλ του 2023. Καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία!».

