Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρέλαβε τα νέα του παπούτσι από την εταιρεία με την οποία έχει συμφωνία και ο γιος του, Λίαμ, τον βοήθησε να διαλέξουν το καλύτερο ζευγάρι.

Με το γιο του αγκαλιά “επιθεώρησε” τα καινούργια παπούτσια που του έστειλε η εταιρεία με την οποία συνεργάζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς άνοιγε τα κουτιά και ο μικρός Λίαμ βοηθούσε στην επιλογή βγάζοντας ανάλογα επιφωνήματα και κάνοντας… γκριμάτσες ανάλογα με το αν ήταν της αρεσκείας του ή όχι, σε ένα απολαυστικό video.

Special delivery for @Giannis_An34 from Nike. Which colorway are you feeling the most? pic.twitter.com/juQ2mhCiKU