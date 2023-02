Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε από τον τραυματισμό του στο χέρι, αλλά αγωνίστηκε ελάχιστα λεπτά στο Μιλγουόκι Μπακς – Μαϊάμι Χιτ, αφού χτύπησε στο γόνατό του και έγινε αναγκαστική αλλαγή.

Το χτύπημα φαίνεται ότι δεν οδήγησε πάντως σε σοβαρό τραυματισμό, αφού οι Μιλγουόκι Μπακς δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο να αγωνιστεί σήμερα (26/02) κόντρα στους Φοίνιξ Σανς. Τα “ελάφια” έχουν δηλώσει τον Αντετοκούνμπο ως αμφίβολο για το ματς με τους “Ήλιους” και η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Θυμίζουμε ότι στην ίδια λίστα ήταν ο “Greek Freak” και πριν τους Μαϊάμι Χιτ και κανείς δεν πίστευε ότι θα βρεθεί στο παρκέ, αλλά τελικά ξεκίνησε βασικός το παιχνίδι. Μετά και το δεύτερο τραυματισμό πάντως, ίσως χρειαστεί και λίγη ξεκούραση πριν επανέλθει στο 100%.

The Bucks submitted an injury report for Sunday’s game against the Suns earlier this afternoon. Doubtful: Giannis Antetokounmpo (right quad contusion) OUT: Wesley Matthews (right calf strain)

Giannis asked for a timeout and went straight to the locker room after what appeared to be an injury. pic.twitter.com/IiExVso256