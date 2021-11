Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μπακς επισκέφτηκαν ως πρωταθλητές του NBA τον Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο. Ο κορυφαίος Έλληνας φόργουορντ και οι συμπαίκτες του συναντήθηκαν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, με τον ηγέτη των Ελαφιών να μην μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό του.

Σε δηλώσεις του στο επίσημο κανάλι του NBA, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποκάλυψε ότι έκανε δώρο στον Τζο Μπάιντεν υπογεγραμμένα παπούτσια, τα οποία δεν ήξερε αν ήταν το κατάλληλο νούμερο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να του χαρίζει μία υπογεγραμμένη μπάλα μπάσκετ.

Sound ON 🔊 @Giannis_An34 recaps an unforgettable day at The @WhiteHouse. pic.twitter.com/I2LQ0XT7wk