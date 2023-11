Οι Μιλγουόκι Μπακς θα αντιμετωπίσουν τα ξημερώματα του Σαββάτου (18/11, 02:00) τους Σάρλοτ Χόρνετς σε εκτός έδρας αναμέτρηση στο NBA, αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι πιθανό να μείνει ξανά εκτός.

Μετά την απουσία του στη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς επί των Τορόντο Ράπτορς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δηλώθηκε ως αμφίβολος από τα “ελάφια” για το παιχνίδι με τους Χόρνετς, για το In Season Tournament του NBA, καθώς φαίνεται ότι συνεχίζει να έχει ενοχλήσεις στη γάμπα.

Αντίστοιχα, αμφίβολος είναι και ο Μαρζόν Μπότσαμπ μετά το ελαφρύ διάστρεμμα που υπέστη στο Τορόντο, ενώ εκτός για καιρό θα μείνει ο Τζέι Κράουντερ, μετά την επέμβαση που έκανε στους προσαγωγούς.

The Bucks have submitted an injury report for Friday’s game vs. Charlotte.



Giannis Antetokounmpo- questionable (right calf injury management)

MarJon Beauchamp – questionable (right ankle sprain)



Jae Crowder – out (groin strain surgery)

Chris Livingston – out (left ankle sprain)