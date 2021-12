Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιστρέφει στη δράση στο NBA, βγαίνοντας από το καθεστώς υγειονομικού πρωτοκόλλου.

Ο κορυφαίος Έλληνας φόργουορντ είναι έτοιμος να αγωνιστεί στην αναμέτρηση των Μπακς με τους Σέλτικς, ανήμερα (21:30) των Χριστουγέννων.

Ύστερα από 10 μέρες καραντίνας, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα ενισχύσει και πάλι τους πρωταθλητές του NBA, ανεβάζοντας τους κατακόρυφα επίπεδο.

Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo is expected to make his return to the lineup vs. Boston today (2:30 PM ET, ABC), sources tell ESPN. After 10 days in protocols, the two-time MVP had a strong workout on Friday and — barring a setback — is expected to be available.